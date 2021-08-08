أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء وعناوين مراكز تلقي لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين، على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع إعلانها عن استقبال مصر للدفعة الأولى من اللقاح غدًا الاثنين 9 أغسطس.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، أسماء وعناوين مراكز تلقي لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين، متطلبات الحصول على لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين، ورسم استخراج الـ QR Code، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

أسماء وعناوين مراكز تلقي لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين

- مركز تطعيم المسافرين بالمطار، الحجر الصحي بميناء القاهرة الجوي، محافظة القاهرة.

- مركز تطعيم المسافرين بالكونتنتنال، فندق الكونتنتال بميدان الأوبرا، محافظة القاهرة.

- مركز تطعيم المسافرين النزهة، شارع الحجاز، أمام محكمة مصر الجديدة، محافظة القاهرة.

- مركز تطعيم المسافرين بالمبتديان، 7 شارع رضا باشا أمام مستشفى المنيرة، محافظة القاهرة.

- مركز التطعيم بمديرية الشئون الصحية، بمجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

- مركز تطعيم المسافرين، الحجر الصحي، بميناء الاسكندرية.

- مركز تطعيم المسافرين، مبنى الحجر الصحي، بميناء بورسعيد.

- مركز تطعيم المسافرين، مبنى الحجر الصحي ببورتوفيق بالسويس.

- مركز تطعيم المسافرين، مكتب صحة الغردقة، خلف المستشفى العام، بمحافظة البحر الأحمر.

- مركز تطعيم المسافرين، الحجر الصحي بمطار الأقصر.

- مركز تطعيم المسافرين، بميناء السد العالي، شرق أسوان.

- مركز تطعيم المسافرين، مكتب صحة أسيوط أول.

- مركز تطعيم المسافرين، بمبنى الحجر الصحي بدمياط.

- مركز تطعيم المسافرين، إدارة الحجر الصحي بالعريش، محافظة شمال سيناء.

- مركز تطعيم المسافرين، بمكتب صحة الطور، محافظة جنوب سيناء.

شروط الحصول على لقاح جونسون أند جونسون للمسافرين

-التسجيل على موقع تسجيل اللقاح والحصول على رقم التسجيل.

-الرسوم 250 جنيها لكل شخص (سواء كان اللقاح جرعة أو جرعتين).

-أصل الباسبور ورسوم 100 جنيه لاستخراج الـ QR Code

-إقرار الموافقة المستنيرة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أوضحت أنه في حالة الحصول على التطعيم من قبل، والرغبة في تلقي نوع آخر من لقاحات فيروس كورونا من جديد بهدف السفر، يمكن ذلك بعد إقرارك نموذج الموافقة المستنيرة الخاص بالسفر، مشيرة إلى أنه لا داعي لانتظار الرسالة في حالة السفر، حيث يمكن التوجه لمراكز السفر مباشرة بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، وفي حالة القادمين من الخارج بجرعة واحدة، يمكنهم الاتصال بالخط الساخن وتحديد موعد الجرعة التانية طبقا لبروتوكول كل لقاح، على أن يكون لديه ما يثبت تلقيه للجرعة الأولى من خارج مصر بالنوع والتاريخ.