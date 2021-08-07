للمسافرين.. الصحة تكشف موعد وصول لقاح جونسون أند جونسون لمصر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن موعد وصول لقاح جونسون أند جونسون إلى مصر، موضحة أن اللقاح سيصل مصر يوم الاثنين القادم، حيث سيتم استقبال أولي شحنات اللقاح، وأن عدد جرعات لقاح جونسون أند جونسون 25 مليون جرعة وسيتم استخدامه لأغراض السفر.

وأضافت الوزارة فى تقرير، صادر اليوم السبت، أن لقاح جونسون أند جونسون عبارة عن جرعة واحدة، وعن فعالية اللقاح في مواجهة فيروس كورونا المستجد أوضحت: تصل إلي88%، ويمكن التعرض للتجلطات ولكن وفقا للشركة المنتجة يكون بنسبة 1 في المليون.

واستعرضت الوزارة الفئات التي لن تأخذ لقاح جونسون أند جونسون، موضحة أن اللقاح يتشابه مع لقاح «أسترازينيكا»، لذلك فإن الممنوعين من التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» هم نفس الفئات التي ستمنع من لقاح «جونسون أند جونسون» في مصر»، وهم أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو لديهم أمراض سرطانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد حالات الشفاء من الفيروس إلي 81 %، مؤكدة رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بسرعة التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تنفيذ خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.