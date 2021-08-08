قائمة الكليات والمعاهد الحكومية المعتمدة من نقابة المهندسين

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، وموعد فتح باب التنسيق للقبول بالكليات والجامعات، يبحث الكثيرون عن الكليات والمعاهد الحكومية المعتمدة بنقابة المهندسين، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، قائمة كليات الهندسة والمعاهد الحكومية المعتمدة من نقابة المهندسين، وفقا لدليل النقابة للجامعات المقيدة لديها.

وجاء قائمة كليات الهندسة والمعاهد الحكومية المعتمدة كالتالي:

كلية الهندسة جامعة القاهرة

كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ

كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة جامعة عين شمس

كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة جامعة الأزهر (القاهرة)

كلية بترول وتعدين جامعة قناة السويس

كلية الهندسة جامعة الأزهر- بنين (قنا)

هندسة الإسماعيلية جامعة قناة السويس

كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان

كلية الهندسة جامعة بورسعيد

كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

الكلية الفنية العسكرية

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

كلية الدفاع الجوى

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

كلية الهندسة جامعة المنيا

كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها

كلية االفنون الجميلة جامعة المنيا

كلية الهندسة جامعة الزقازيق

كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي (أسوان)

الكفاية الإنتاجية -نظام الدراسات التكميلية – جامعة الزقازيق

كلية هندسة وتكنولوجيا المنيا جامعة أسيوط

كلية الهندسة جامعة المنصورة

كلية الهندسة جامعة أسيوط

كلية الفنون التطبيقية بدمياط جامعة المنصورة

المعهد العالي للتكنولوجيا جامعة بنها

كلية الهندسة جامعة المنوفية (شبين الكوم)

المعهد العالي للطاقة بأسوان

كلية الهندسة جامعة المنوفية (منوف)

هندسة بنها – جامعة بنها

كلية هندسة الفيوم جامعة الفيوم

كلية هندسة الطاقة بأسوان – جامعة جنوب الوادى

كلية الهندسة جامعة طنطا

قائمة الجامعات الحكومية نظام الساعات المعتمدة

القاهرة

المنيا

القاهرة – التخطيط العمرانى

الزقازيق

حلوان – حلوان

السويس (استكشاف وإنتاج بترول)

حلوان المطرية – انشاءات +توليد وقدرة

سوهاج

أسوان – هندسة الطاقة

جنوب الوادى

بنها شبرا (هندسة صناعية)

المنصورة

بور سعيد

عين شمس

المنوفية – شبين الكوم

بنى سويف

الإسكندرية

قناة السويس

أسيوط