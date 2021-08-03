تعرف على الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم زراعي

تواصل الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة استعدادها لـتنسيق 2021 بمختلف الكليات، والمقرر أن ينطلق بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021، إضافة إلى الاستعداد لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال تجهيز قوائم الكليات التي تقبل دبلوم زراعي أسوة بباقي الدبلومات التي يتمّ تجهيزها لباقي الطلاب خريجي الدبلومات الفنية 2021، وكذلك التجهيز لتنسيق الكليات الأخرى لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، إضافة إلى الاستعداد من خلال تجهيز الكليات ومكاتب التنسيق.

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم زراعي:

* كليات الزراعة.

* كليات التربية.

*تكنولوجيا وتنمية الزراعات جامعة الزقازيق.

* كليات السياحة والفنادق.

* الجامعة العمالية.

* المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة.

* كلية تكنولوجيا التعليم شبرا.

الكليات والمعاهد التي تقبل دبلوم زراعي

* المعاهد العليا للسياحة والفنادق.

* المعاهد العليا للإرشاد السياحي.

* معهد سيناء العالي للدراسات النوعية.

* معاهد اللغات والألسن.

* معاهد التعاون الزراعي.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، استعدادهم لتنسيق القبول بالجامعات 2021، من خلال تجهيز معامل الكليات والمدرجات للكليات المخصص لها اختبارات قدرات مع إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعة، إضافة إلى الاهتمام بضرورة التشديد على إلزام الجميع بالكمامة خلال التواجد بالجامعة والكليات لإجراء اختبارات القدرات.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إنَّ الجامعة استعدت بالكليات التي سيتمّ إجراء اختبارات لها، وهي كليات فنون جميلة وفنون تطبيقية وتمرض وسياحة وفنادق والتعليم الصناعي والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية بنين وبنات، مؤكّدًا أنَّه جرى وضع خطة كبرى ومحكمة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.