ضبط لص شرع في قتل صياد بسوهاج.. ذبحه وألقاه بالترعة

تعرض موظف بالمعاش لمحاولة قتل أثناء صيده الأسماك من ترعة بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال سوهاج، إثر تربص لص به ومهاجمته من الخلف وذبحه من الرقبة بسلاح أبيض ثم إلقائه في ترعه بعد أن قاومه، وتمكن المصاب من السباحة والخروج من الترعة ليُنقل إلى مستشفي سوهاج الجامعي للعلاج، فيما تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

صراع من أجل البقاء على ضفة الترعة

خرج «أحمد. ج. ع»، 65 سنة، بالمعاش، من منزله بدائرة مركز جزيرة شندويل، يحمل معه سنارة صيد ليمارس هوايته المفضلة في صيد الأسماك، واتجه قاصدًا مكانه الذي اعتاد الجلوس فيه على ضفة الترعة، ولم يمض على تواجده بالمنطقة سو دقائق ليفاجئ بسلاح أبيض موضوع على رقبته، وطلب منه حامل السلاح منحه ما معه من نقود.

نظر «أحمد»، إلى الخلف ليجد من يحمل السلاح الأبيض شخص ملثم، لكنه رفض أن يمنحه ما لديه من نقود، وبدأ في مقاومته، فهاجمه اللص وشل حركته وذبحه من الرقبة، ولم يكتف بذلك بل ألقاه في الترعة ليتأكد من وفاته، لكن القدر كتب عمرًا جديدًا للصياد الذي تمكن من السباحة والخروج من الترعة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي حيث يخضع لإجراء جراحة عاجله له بعدما أدلى بأوصاف مرتكب الجريمة.

تحريات مكثفة تقود المباحث للقبض على الجاني

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «أحمد. ج. ع»، 65 سنة، بالمعاش، ويقيم بدائرة المركز، مصاباً بجرح قطعي ذبحي بالرقبة من الأمام، وأفاد المصاب أنه أثناء قيامه بصيد الأسماك بترعة فرعية بناحية دائرة المركز، قام أحد الأشخاص (لا يعلمه) بمحاولة سرقته كرهاً عنه مستخدماً سلاحًا أبيض (كتر)، وحال مقاومته له تعدي عليه وأحدث إصابته ودفعه بالترعة، إلا أنه تمكن من الخروج منها ولم يتمكن من سرقة شيء منه.

وشُكل فريق بحث للكشف عن مرتكب الواقعة والقبض عليه، وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز جزيرة شندويل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «محمد. ب. ا»، 30 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، مشيرًا إلى قيامه بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.