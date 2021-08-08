انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بسوهاج

لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، واُنتشلت الجثة بمعرفة الأهالي، ونُقلت لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي، وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود بلاغ بغرق شخص بنهر النيل بناحية دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من المعاينة والفحص غرق «سيف. ا. م»، 15 سنة، طالب، وتم انتشال الجثة، وبسؤال نجل عمه «حسام. ع. م»، 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجل عمه المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.