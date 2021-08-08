رئيس جامعة طنطا يكرم طالبا بعد حصوله على براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي لعلاج السرطان

يكرم الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، غدًا الاثنين، ‏عبدالمنعم أحمد عايد، الطالب بكلية العلوم بالجامعة، والحاصل على براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى في مجال علاج السرطان.

رئيس جامعة طنطا.. تكريم الطالب المخترع

ويتضمن التكريم تنظيم مؤتمر صحفي بمقر إدارة الجامعة، يعلن فيه رئيس جامعة طنطا إعفاء الطالب من المصروفات الدراسية، ومنحه منحة دراسية، إلى جانب توفير المواد الكيمائية اللازمه لإجراء التجارب، وذلك بحضور والد الطالب ووالدته والمشرفين على المشروع.

رئيس جامعة طنطا يشيد بالطالب

وأعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، الخميس الماضي، تسجيل الطالب ‏عبد المنعم أحمد عايد بكلية العلوم بالجامعة، براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمي في مجال علاج السرطان.

وأشاد رئيس جامعة طنطا بكفاءة طلاب جامعة طنطا وخبراتهم وأبحاثهم المتميزة في العديد من العلوم، التي تُسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وخدمة المجتمع.

رئيس جامعة طنطا.. تفاصيل العلاج الجديد

وقال الطالب، إن فكرة براءة الاختراع تقوم على تخليق مواد ‏كيميائية ذات صفات جديدة تستهدف قتل الخلايا السرطانية، خاصة الجذعية، والتي لها دور كبير في نمو الورم مرة أخرى.

وأشار المخترع إلى أن هذه التقنية الجديدة تعطى مزيدًا من الأمل لمرضى السرطان، بما يسمح بعلاج عدد أكبر من المرضى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيتم إجراؤه بالتعاون بين مركز التميز لأبحاث السرطان ومعمل الكيمياء العضوية بكلية العلوم بجامعة طنطا.

وأشاد الطالب بهيئة الإشراف على المشروع، والتي تضم كلًا من الدكتور أحمد البربري أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم، والدكتور محمد لبيب سالم أستاذ علم المناعة بكلية العلوم، والدكتورة فاتن محمود عتلم أستاذ مساعد الكيمياء النظرية بكلية العلوم، والدكتور حازم الخولي مدرس مساعد الكيمياء العضوية بكلية العلوم، وكذلك بجهود ‏الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف محمد القصي ‏لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية.