‏‏رئيس جامعة طنطا يكلف 9 أساتذة للقيام بأعمال رؤساء أقسام بكلية الطب

أصدر الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، قرارات بتكليف عدد 9 أساتذة بكلية الطب بالجامعة للقيام بأعمال رؤساء أقسام بالكلية، كما أصدر قراراً بتكليف مستشار مالي جديد للجامعة ولمدة عام.

شملت القرارات تكليف كل من:

‏الدكتور مجدى عيسى للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

‏الدكتور أسامة السعيد صالح شلبي للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم طب وجراحة العيون.

‏الدكتور محمد رمضان عبد الرحيم الشنشوري للقيام بأعمال رئيس مجلس طب الأطفال.

‏الدكتور أيمن عبد المقصود يوسف للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم التخدير والعناية المركزة.

الدكتورة ‏أماني محمد أبو العينين للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

الدكتور ‏إيهاب فؤاد مصطفى زايد للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة التجميل والإصلاح.

الدكتور ‏ضياء منير عجلان للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم النساء والتوليد.

‏الدكتور أحمد عبد السلام شكل للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة المخ والأعصاب.

الدكتور شريف شحاته للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الجراحة العامة.

مدثر أبو الخير مستشارا ًمالياً لجامعة طنطا

كما ‏‏أصدر رئيس جامعة طنطا قراراً اليوم أيضاً، بتكليف الدكتور مدثر طه السيد أبو الخير، للعمل مستشاراً ماليا لجامعة طنطا، بجانب عمله الأصلي، ولمدة عام.

حصل الدكتور مدثر حصل على درجة الدكتوراة في التجارة من قسم المحاسبة المالية بجامعة طنطا عام 1994، وحصل على درجة أستاذ بالكلية في عام 2010، وتدرج في المناصب الإدارية، وكان آخرها نائباً لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب فى الفترة من 2015 حتى 2018.