ضبط 173 قضية مخدرات وتنفيذ 54029 حكما قضائيا 

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 73 قطعة سلاح ناري، بحوزة 65 متهما، على النحو التالي:

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 54029 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 173 قضية مخدرات، بإجمالي 174 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 18٫870 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 10.543 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫832 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,208 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 1,159 كيلو جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 248 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 جرام.

كمية من مخدر آيس 8 جرامات.

عدد 1001 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 33 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 327 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24521 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.