لجنة لفحص أوراق طلاب الدمج المتقدمين في مدارس التعليم الفني بالغربية

أصدر ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى فتحي أبوهندي، مدير قطاع التعليم الفني بالمديرية، بضرورة تشكيل لجنة الدمج بالمديرية لقبول طلاب المتقدمين بالصف الأول للعام الدراسي لسنة 2021 - 2022 بمدارس التعليم الفني.

تشكيل لجنة الدمج بالمديرية لقبول طلاب المتقدمين بالصف الأول

وأشار وكيل التعليم بالغربية، إلى ذلك يأتي تطبيقا للقرار الوزاري رقم 229 لسنة 2016م، والخاص بتنظيم قبول طلاب الدمج بالتعليم الفني.

خطوات تطبيق القرار الوزاري الخاص بتنظيم قبول طلاب الدمج

كما حث وكيل التربية والتعليم في تعليماته إلى أعضاء لجنة الدمج، على أهمية مراجعة ملف التقدم والمستندات المطلوبة من خلال مسئول الدمج بالإدارة التابع لها المدرسة وبإدارة التربية الخاصة بالمديرية، وتسجيل بيانات المتقدمين وتحديد ميعاد العرض على لجنة الدمج.

مراجعة ملف التقدم والمستندات المطلوبة من خلال مسئول الدمج

وكشف «حسن»، أن المديرية حددت عقد عمل لجنة الدمج من 8 أغسطس لسنة 2021م بمقر مدرسة طنطا الفنية المتقدمة التجارية بشارع المدارس بجوار نادي القضاة.

تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا

كما شدد وكيل التربية والتعليم بالغربية في توجيهاته، على أهمية مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، كرّم فريق اللجنة المنظمة لمعرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 7 سنوات.

جاء ذلك خلال احتفالية محافظة الغربية بثورة 30 يونيو، والتي أقيمت بمدرسة الرافعي الرسمية للغات، حيث قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير والدروع تقديرا لمجهودهم خلال فترة العمل.