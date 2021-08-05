«تعليم القاهرة» تعلن مواعيد لجان طلاب الدمج المتقدمين للمدارس الفنية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه تقرر عقد لجنتين بشأن الدمج للطلاب المتقدمين لمدارس التعليم الفني بمحافظة القاهرة، اعتبارًا من الأحد 8 أغسطس الجاري حتى 30 نوفبر المقبل.

وأضافت المديرية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللجنة الأولى تعقد بإدارة مصر الجديدة التعليمية بمدرسة عاطف صدقي الرسمية لغات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارات التعليمية روض الفرج، والساحل، وشبرا والشرابية، والزاوية الحمراء، وحدائق القبة، والزيتون، والنزهة ومصر الجديدة وشرق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والشروق والسلام والمرج والمطرية وعين شمس.

وأضافت المديرية، أن اللجنة الثانية تعقد بإدارة عابدين التعليمية بمدرسة الحرية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعادادية من إدارات غرب القاهرة وعابدين، ووسط القاهرة، وباب الشعرية والوايلي ومنشأة ناصر والسيدة زينب والخليفة والمقطم ومصر القديمة والبساتين ودار السلام والمعادي والمعصرة وحلوان والتبين والمستقبل.