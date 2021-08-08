إنشاء وحدة جديدة لفحص السيارات ومحور مروري حديث ببنها

أعلنت محافظة القليوبية، أنه جارٍ تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وحدة فحص سيارات جديدة تابعة لإدارة المرور، مشيرة إلى أنه من المقرر اعتماد المبالغ المالية من إدارة مرور القليوبية، والبدء في إنشاء السور والمبنى الإداري وتدبيش الأرضيات، حيث تعتزم المحافظة نقل مكان فحص السيارات بمدينة بنها أسفل كوبري الفحص بنهاية كورنيش النيل ببنها إلى مكان آخر، لاستغلال المنطقة في إقامة مشروعات للشباب.

فتح محور مروي جديد لربط كورنيش بنها بطريق كوبري الفحص

في السياق ذاته، ناقشت المحافظة مؤخرًا تدبير الاعتماد المالي اللازم لأعمال نقل الكابلات الكهربائية والمحولات التي تعترض الأعمال بطريق كوبري الفحص، حيث تقوم المحافظة بفتح محور جديد امتدادًا لطريق كورنيش النيل ببنها عند كوبري الفحص، بعرض 25 مترًا وطول 150 مترًا، وذلك لإنشاء طريق عرضي يصل بين شارع كورنيش النيل وشارع كوبري الفحص.

ومن المقرر اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه لأعمال نقل كابلات الكهرباء لشارع الأمل بمدينة بنها، لإنهاء أعمال الرصف بالشارع، إضافة إلى رصف شارع الخدمة الاجتماعية.

تطوير نفق «شعراوي» وتدبيش الرياح التوفيقي

في سياق متصل، أعلنت المحافظة أنه من المقرر تطوير نفق «شعراوي»، واستكمال تطوير شارع «كلية التجارة»، إضافة إلى عمل دراسة لتدبيش الرياح التوفيقي، بالتنسيق مع مديرية الري بالمحافظة، مع وضع خطة لتطوير مجزر مدينة بنها وتطويره إلي آلي أو نصف آلي.

وكانت المحافظة عقدت اجتماعًا لمناقشة المشروعات الخاصة بالتطوير مؤخرًا، بحضور كل من اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد محمد سعد وكيل إدارة المرور، وعدد آخر من المسؤولين.