تطوير معمل تحاليل كورونا بمستشفي بنها الجامعي

قال الدكتور محمد الشافعى رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفيات جامعة بنها، إنه تم تطوير معمل كوفيد 19 وإضافة تقنية PCR وإجراء التحاليل لفيروس كورونا بشكل مجانى للمرضي الخاضعين للعلاج بالمستشفيات الجامعية بجامعة بنها، مشيرا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بالمعمل للتعامل الفورى مع أى مستجدات تتعلق بوباء كورونا .

واضاف «الشافعي»، في بيان صحفي، اليوم، أن هناك تراجعا في عدد افصابات بالفيروس ويتم استنباط ذلك من خلال نتائج المعمل بالمستشفيات الجامعية ببنها الذى يتم من خلاله إجراء ما لايقل عن ٩٠ تحليل كورونا أسبوعيا.

وأشاد بالدعم المتواصل من قبل الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة بنها لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وتطوير آليات العمل بمعامل الدم ومعمل كوفيد بالمستشفى حيث تم اضافه أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة للتشخيص المبكر لحالات جلطات القلب مما يساعد على التشخيص المبكر للحالات وإمكانية التدخل في الوقت المناسب.

واضاف أن القيادة الرشيدة للدولة ضخت أجهزة بأحدث التقنيات لعمل الفحوصات للمرضى سواء في حالات الطوارئ أو الأمراض المزمنة لا تحتاج الى التدخل البشرى وتعمل على مدار 24 ساعة .

وأكد رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية على توافر المخزون الاستراتيجي للدم بمستشفيات بنها الجامعية بشكل كاف لمواجهة أى أزمات أو حالات طوارىء سواء من وحدات الدم أو وحدات البلازما، كما تم اضافة إمكانية نقل الدم الفورى بعد إجراء فحوصات الفيروسات .

في سياق اخر اجري الدكتور محمود عبدالغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة زيارة دعم فني لوحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية بكلية الطب البشرى بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد الكلية والدكتور آمال إدريس مدير الوحدة و تم الوقوف على معوقات تجديد اعتماد الوحدة وتم اقتراح بعض الحلول بمشاركة عميد الكلية وجارى اعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المقترحات.