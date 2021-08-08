450 جنيها رسوم اختبار القدرات بجامعة بني سويف التكنولوجية.. اعرف الشروط

لمدة 13 يومًا، تواصل جامعة بني سويف التكنولوجية عقد اختبارات القدرات، للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالجامعة، تحت إشراف الدكتور محمد شكر ندا، رئيس الجامعة، وسط الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيرس كورونا المستجد، بتنظيم اللجان ومراعاة كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والمتقدمين للاختبارات التي تستمر حتى 19 من شهر أغسطس الجاري.

استعدادات جامعة بني سويف التكنولوجية للعام الدراسي الجديد

جهزت جامعة بني سويف التكنولوجية المعامل الدراسية بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية، حيث تحتوي هذه المعامل على برامج محاكاة متخصصة على مستوى عال من الجودة والتي تواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويوجد لكل طالب جهاز كمبيوتر خاص به لتنفيذ الأنشطة التطبيقية داخل المعمل، كما أن المعامل مجهزة بأحدث تقنيات الداتا شو ويوجد بكل معمل سبورة ذكية ومكيف للهواء حفاظًا على المعايير الدولية للتعليم التكنولوجي والأجهزة الموجودة به، كما طورت الجامعة القاعات الدراسية الموجودة بالكلية لتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء المحاضرات الدراسية، بالإضافة لتزويد المكتبات بأفضل الكتب العلمية المتخصصة التي تفيد الطلاب في مجال دراستهم.

موعد ومكان عقد اختبار القدرات بجامعة بني سويف التكنولوجية

وتعقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة التكنولوجية في بني سويف بمقر الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية الكائن بمحافظة بني سويف في مدينة بني سويف شرق النيل بالحي الأول بالمجاورة الأولى شارع النرجس، في الفترة من 7 أغسطس الجاري وحتى 19 من الشهر ذاته.

بدء اختبارات القدرات بجامعة بني سويف التكنولوجية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021.

وأعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية إنه تيسيراً علي الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov على شبكة الإنترنت، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الخميس 19 من ذات الشهر.

شروط وخطوات التسجيل للتقديم في اختبار القدرات بجامعة بني سويف التكنولوجية

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن «رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب علمية وهندسية وأدبية»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- تلتزم الكلية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تلتزم الكلية أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

9- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكلية مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

10- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

11ـ يشترط قبل الدخول لامتحان القدرات تسديد مبلغ 450 جنيها مصريا فقط لا غير، بمقر الكلية، قبل الساعة العاشرة صباحا يوم الامتحان، ويشترط أيضًا في الطالب المتقدم للدراسة في الجامعة أن يجتاز اختبارات القدرات بمجموع لا يقل عن 60%، حيث يتم قبول الطلاب المتقدمين للجامعة يكون بناءً على ترشيح مكتب التنسيق ومحل إقامة الطالب واجتياز اختبارات القدرات.

الأوراق المطلوبة للتقدم لاختبار القدرات بجامعة بني سويف التكنولوجية

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2 - صورة شخصية واحدة لكل اختبار من الاختبارات.