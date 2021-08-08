انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الأول لخريجي كلية العلوم بقنا

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الأول لخريجي كلية العلوم، والذي تنظمه الكلية بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حميلي عبد الشافي حسن عميد كلية العلوم.

وأشار الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، إلى حرص الجامعة على تنظيم ملتقيات التوظيف بشكل دوري، لتوفير فرص عمل تدريبية لطلاب الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل، كما أكد حرص الدولة على دعم هذا التوجه من خلال خطط واضحة تعمل على تنفيذها لتأهيل الطلاب والخريجين لخلق فرص جديدة.

وأشار الدكتور احمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص تدريب في كافة مجالات سوق العمل المحلى واستمرار بناء جسور من الترابط بين الكلية وطلابها

وأشاد الدكتور حميلي عبد الشافي حسن عميد كلية العلوم، بمجهودات إدارة الجامعة والمتمثلة في تقديم كافة الاحتياجات لكلية العلوم والتي هي أحد الكليات الأساسية، والمساهمة بشكل رئيسي لجعل الجامعة تحتل مراكز متقدمة في تصنيف الجامعات

وأشار الدكتور خالد بن الوليد وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الملتقى، إلى أنه شارك بالملتقى العديد من الشركات والمصالح الحكومية، ومنها شركة المياه والشرب بقنا، ومصلحة الطب الشرعي، وإحدى شركات البترول، وبعض معامل التحاليل الطبية، وهذه الجهات تحدثت عن مجالات العمل الخاصة بهم وكيفية دعم كل مصلحة لطلاب وخريجي كلية العلوم.

وشهد فعاليات الملتقى الدكتور سهير أحمد ربيع نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد زكي يوسف عميد كلية العلوم الأسبق، وممثلو الشركات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في الملتقى ولفيف من اعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب وأولياء الأمور.