عودة الطيران الروسي لمصر.. ينطلق غدا بعد 6 سنوات انقطاع

يشهد مطاري شرم الشيخ والغردقة بداية من الغد، عودة الطيران الروسي لمصر بعد انقطاع نحو 6 سنوات، وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنّ عودة الطيران الروسي لمصر وتحديدا إلى المدن السياحية المصرية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، أمر مهم جدا لمصر حاليا، خاصة أنّ روسيا كانت الدولة الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر قبل عام 2016، بمتوسط عدد سياح 2.5 مليون سائح سنويا، كما أنّ السياحة الروسية تأتي طوال العام وليست مرتبطة بمواسم معينة.

عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ عودة الطيران الروسي لمصر وتحديدا إلى المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، كالغردقة وشرم الشيخ، ستبدأ غدا بتسيير نحو 17 رحلة أسبوعيا من روسيا إلى المدينتين قابلة للزيادة، 10 منها تسيّرها شركة طيران روسية بواقع 5 رحلات للغردقة ومثلها لشرم الشيخ أسبوعيا، فيما تسيّر شركة مصر للطيران 4 رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة أيام الأحد والإثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وتسيّر شركة إير كايرو 3 رحلات أسبوعا إلى شرم الشيخ.

الفنادق جاهزة لعودة حركة الطيران الروسي لشرم الشيخ والغردقة

وأوضح أنّ القطاع السياحي المصري جاهز لعودة الطيران الروسي لمصر، حيث أنهت الفنادق المصرية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء استعدادها لاستقبال السياح الروس الوافدين لمصر بداية من الغد، كما أنّ المنشآت الفندقية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والقواعد الصحية، فضلا عن ضوابط التشغيل التي أقرتها الحكومة، وهناك لجان من وزارة السياحة والآثار، تجري حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات كافة.

مطارا شرم الشيخ والغردقة جاهزان لعودة الطيران الروسي لمصر

من جانبه، كشف مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني، عن أنّ مطاري شرم الشيخ والغردقة أنهيا استعدادهما لعودة الطيران الروسي إلى مصر، وجرى تجهيز صالة بكل مطار لاستقبال الرحلات الروسية بداية من الغد.

ولفت إلى أنّ كلتا الصالتين المخصصتين لاستقبال الرحلات الروسية يتواجد بهما موظفين من روسيا بمختلف التخصصات، لمتابعة استقبال وسفر الرحلات الروسية، وفقا للبروتوكول الذي وقّعته وزارة الطيران المدني المصرية مع الجهات الروسية، موضحا أنّ الإجراءات الأمنية والصحية بالمطارين على أعلى مستوى، وأشادت بهما جميع اللجان الروسية التي تفقدت استعدادات المطارات المصرية لاستقبال السياح الروس.