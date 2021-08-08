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الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتب:

الوطن
12:36 م | الأحد 08 أغسطس 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق لليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمناسبة رأس السنة الهجرية، يعتبر هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن اليوم مثلي الأجر عن كل يوم عمل.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

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