القوى العاملة تُحصِّل 1,1 مليون جنيه مستحقات عامل مصري توفي بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في العاصمة السعودية الرياض، في تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري وافته المنية، وهو علي رأس العمل، بإجمالي 263 ألفًا و486 ريالًا سعوديًّا، بما يعادل مليونًا و104 آلاف و584 جنيهًا.

حفظ حقوق العمالة

وقال هيثم سعد الدين الناطق باسم الوزارة، في بيان، إنَّ الوزير كلَّف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفى "محمد. ص. ص"، والذي وافته المنية وهو على رأس العمل، حيث كان يعمل مراقب تشغيل برج الحفر بالرياض، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

إرسال المستحقات للمتوفى

من جانبه، أوضح الملحق العمالي كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير، أنَّ المكتب حصَّل مستحقات المواطن المصري بشكل ودي بعد التواصل مع الشركة، وإرسال المستحقات إلى ورثة المتوفى بمصر.

وأشار إلى تحويل المبلغ إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتي تولت بدورها إجراء التحويل إلى الورثة بمصر.