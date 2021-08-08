«الحق فرصتك» في وظائف القوى العاملة حتى أول سبتمبر.. التقديم مستمر

لا زالت الفرصة سانحة أمام الشباب الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، في الالتحاق بوظائف وزارة القوى العاملة، حيث نجحت وزارة القوى العاملة، في توفير نحو 1400 وظيفة وفرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، خلال شهر أغسطس الجاري، والتقديم إليها مستمر حتى أول سبتمبر.

فرصة التوظيف في 1400 وظيفة متاحة أمام الشباب حتى أول سبتمبر

وأكدت الوزارة، أن الفرصة متاحة أمام جميع الشباب الراغبين، حتى قبل حلول شهر سبتمبر المقبل، لجميع المؤهلات الدراسية والتخصصات، بخبرة وبدون.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن فرص العمل التي وفرتها الوزارة، للشباب بالقطاع الخاص، مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، لجميع المؤهلات الدراسية والتخصصات.

540 فرصة عمل لذوي الهمم والقدرات الخاصة من وظائف وزارة القوى العاملة

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن فرص العمل متاحة للجنسين من الذكور والإناث، منها نحو 540 فرصة عمل لذوي الهمم والقدرات الخاصة، لافتا إلى أن مرتبات هذه الوظائف، تتراوح من 1200 جنيه إلى 6 آلاف جنيه في بعض التخصصات التي تحتاج إلى خبرة ومؤهلات وإمكانات وقدرات علمية محددة.

وأشار الوزير، إلى أن الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة القوى العاملة بالقطاع الخاصة، يستطيعون أن يدخلوا على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ويسجلوا بياناتهم بدقة، بداية من أغسطس الجاري، حتى قبل بدء حلول شهر سبتمبر المقبل.

ونوه الوزير بأهم الوظائف وفرص العمل التي أتاحتها الوزارة، منها فرص العمل المتوفرة بالقليوبية، تتمثل في 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس، وتحكم حديثي التخرج، و10 مشرفين مبيعات براتب 4600 جنيه، و10 سائقين كلارك براتب 4500 جنيه، و10 سائقين مبيعات، و2 محاسب مخازن، و10 فنيين، و6 أخصائيين قروض، ومشرف قروض، ومدير فرع جمعية أهلية، و15 عامل عادي براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه، و3 عمال إنتاج، و2 عتال، و3 عامل نظافة.

وتابع الوزير: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة المنوفية تتمثل في 8 مهندسين كهرباء وميكانيكا، و3 أخصائيين سلامة وصحة مهنية، و7 أمن صناعي ودفاع مدني، و25 فرد أمن وحراسة، و3 عمال ماكينة، و9 عمال عاديين، و13 عامل أوفر، و10 عمال سنجر، و10 عامل أورليه، و3 مشرفين إنتاج.

وفي البحيرة، يوجد فرص عمل لـ2 محاسب تكاليف، و3 سائقين رخصة أولى، و20 عامل سنجر، و28 عامل أوفر، و31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه.

كما تم توفير فرص عمل بالغربية ودمياط شملت:

7 فنيين لحام، و14 عامل إنتاج، و10 عمال خياطة، و10 مساعدة خياطة، و10 عاملة فحص، و5 عمال تعبئة، و5 عمال مكواة.

وفي المنيا، يوجد فرص عمل لـ5 مهندسين زراعيين، و5 طباخين، و20 عامل عادي، و6 عضو هيئة معلمين، و2 طبيب أسنان، و2 أخصائي إدارة أعمال، حاصل على ماجستير في نفس المجال، براتب يصل لـ6 آلاف جنيه، و5 مدرسين، و3 مشرفين باص، و4 خدمات معاونة.

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت:

100 عامل إنتاج براتب يصل لـ3000 جنيه، و3 موظفين مبيعات، و3 مدرسين لغة عربية وإنجليزية، ومهندس، وعامل، و7 أخصائيين تمويل، ومدير مشروع، وأخصائي قروض.

كما تم توفير فرص عمل لـ2 مندوب تسويق، و2 أخصائي تمويل، و2 مهندس ميكانيكا، بمحافظات أسوان والأقصر.