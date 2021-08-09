«التعليم» تعلن مهام الوظائف الجديدة للمدارس المصرية اليابانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مهام منسق توكاتسو في المدارس المصرية اليابانية، والتي أعلنت عن حاجتها لشغل هذه الوظائف، مؤكدة أنه تم إرسال مذكرة تفصيلية بالوظائف المتاحة والشروط والمستندات المطلوبة لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات.

ترصد «الوطن» في السطور مهام منسق التوكاتسو في المدارس المصرية اليابانية:

-تنفيذ التكليفات الخاصة بمتابعة وتدريب أنشطة «توكاتسو» كزيارة المدارس وحضور ورش العمل بنسبة لا تقل عن 80%.

-العمل على تحقيق أهداف المشروع عن طريق تدريب معملي، ومديري المدارس المصرية اليابانية وكذلك المساهمة مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي في نشر فلسفة «توكاتسو».

-الحفاظ على تطوير المعرفة المهنية والتكنولوجية عن طريق حضور ورش العمل التعريفية الخاصة بأنشطة توكاتسو «أنشطة توكاتسو والطفولة المبكرة والإدارة المدرسية وتجهيزات ومباني المدرسة».

-تطوير المواد التدريبية بالتواصل مع وحدة المدارس المصرية اليابانية «عروض وفيديوهات وأدوات والتقييم».

-معاونة المديرية في تنفيذ التدريبات الخصاة بأنشطة توكاتسو.

-القيام بإعطاء ورش عمل للمعلمين والمديرين وكل من يرتبط بالمدرسة المصرية البانية في مختلف المحافظات حسب احتياج العمل.

-متابعة المدرسة المصرية اليابانية خلال العام الدراسي حسب الجداول المحددة من قبل وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية.

-حضور التدريبات المقامة بالمدارس من قبل المدربين الرئيسيين.

-القيام برفع التقارير والتواصل مع المسئولين المختصين بوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بشكل دوري حسب خطة المتابعة الموضوعية من قبل الوحدة.

-زيارة المدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة والزيارة المكلف بمتابعتها مرة واحدة في الأسبوع وحسب ما تضعه الوحدة وفقاً لاحتياج كل مدرسة وذلك لمتابعة أنشطة توكاتسو باستخدام أدوات التقييم.

-بنهاية يوم المتابعة بعد انتهاء اليوم الدراسي يتم تنظيم جلسة تغذية راجعة لعرض نتائج التقييم على مدرير المدرسة والمعلمين في لقائ مفتوح وينبغي أن تكون لكل معلمي المدرسة وتزويدهم بالنتائج والملاحظات حول المستوى الحالي لتنفيذ الأنشطة وإعطائهم بعض التوجيهات المكتوبة لرفع كفاءة التنفيذ والإرتقاء به إلى المستوى الأعلى.

-تقديم النصائح حول كيفية قيام المدير والمعلمين والتلاميذ بتحسين الأنشطة بناءاً على المراحل المذكورة في أداء التقييم وهو الأمر الذي يظهر أن المتابعة لا تعني فقط القيام بالتحقق من الوضع الحالي طبقاً لأداء التقييم بل تشمل إعطاء التقارير والنصائح حول كيفية تحسين توكاتسو.

-بعد العودة من متابعة المدرسة يتم ملء تقرير المتابعة من خلال تطبيق Epicollect5 على الهاتف المحمول وذلك بغرض توثيق الوضع الحالي للمدرسة.

-يتم إرسال تقرير المتابعة للوحدة خلال تحميل البيانات على تطبيق Epicollect5 خلال 48 ساعة من تاريخ الزيارة بحد أقصى.

-حضور التدريبات التنشيطية التي تنظمها الوحدة.