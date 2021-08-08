«التعليم» ترد على أبرز 5 شائعات عن نتيجة الثانوية العامة 2021: انتبهوا للرسمي فقط

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدى صحة أبرز 5 شائعات عن نتيجة الثانوية العامة 2021، موضحاً أنَّ الوزارة حرصت على الرد عليها وتوضحيحها لجميع الطلاب وأولياء الأمور، مشددة على ضرورة الانتباه فقط لما يتمّ إعلان رسمياً عن النتيجة، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة الامتحانات في الفترة من 15 حتى 18 أغسطس، مؤكّداً أنَّه يجرى حالياً أعمال تصحيح الامتحانات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز 5 شائعات عن نتيجة الثانوية العامة 2021:

- حصول عدد قليل من طلاب الثانوية العامة 2021 على مجموع 99%.

- زعم أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قدتره على تغيير الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات.

- انفجار جهاز تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

- بلوغ نسبة نجاح الطلاب في الامتحانات أكثر من 75%.

- تبديل أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ شائعات نتيجة الثانوية العامة 2021 لا أساس لها من الصحة، مؤكّداً أنَّ كل ما يُقال عن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات حتى الآن غير صحيح ولا أساس له من الصحة، موضحاً أنَّ التصحيح مستمر حتى الآن ويتمّ إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري.

«شوقي»: كل ما يثار من شائعات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 لا أساس له من الصحة

وتابع وزير التعليم، أنَّ الـ5 شائعات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة محذراً الطلاب وأولياء الأمور من الإلتفات إليها، مؤكّداً أنَّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يثيروا هذه الشائعات بحثاً عن المشاهدات.

وأوضح شوقي: «نعلم أنَّه بعد انتهاء الامتحانات تشتعل السوشيال ميديا بفتاوي لا تنتهي عن الدرجات والتصحيح والتنسيق والنتيجة»، مؤكّداً أنَّه لا يوجد أي عنصر بشري في تقدير صحة الدرجات التي يحصل عليها الطلاب، موضحاً أنه بعد إستلام أورقا الإجابات يتمّ تسجيلها إلكترونياً عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة.