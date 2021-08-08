ينطلق يناير المقبل.. أبرز تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ملامح الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته في يناير 2022، وهي الدورة التي تعقد عقب الدورة الاستثنائية التي عقدت في الفترة من 30 يونيو 2021 إلى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

اليونان ضيف شرف معرض الكتاب 2022

وأضاف هيثم الحاج علي في تصريحات لـ«الوطن» الدورة المقبلة في موعدها الطبيعي في يناير المقبل، واللجنة العليا للمعرض استقرت على شعار الدورة والتي تقام تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، كما وقع اختيار اللجنة على الأديب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض، وستحل اليونان ضيف الشرف في الدورة المقبل، كما تمّ اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع الاختيار على الكاتب عبدالتواب يوسف.

واجتمع رئيس الهيئة العامة للكتاب مؤخرًا بمقر الاتحاد مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، في إطار مناقشة كل الجوانب السلبية والملاحظات التي تكشفت خلال الدورة الماضية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتم الاتفاق على التعاون التام خلال الدورة القادمة لتلافي كافة تلك الملاحظات والتنسيق التام بين الهيئة والاتحاد في تنظيم المعرض.

وعقدت الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس السيسي، وافتتح الدورة التي تعتبر دورة استثنائية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وبمشارة 1218 ناشرا مصريا وأجنبيا من 25 دولة، وحملت الدورة شعار «في القراءة حياة».

وشهدت الدورة الماضية عددًا من التحديثات التي أطلقتها وزارة الثقافة منها المنصة الرقمية التي تشمل كل التفاصيل الخاصة بالمعرض، حيث تمّ حجز التذاكر الدخول مجانا للمرة الأولى، كما حققت الدورة نجاحا فوق المتوقع وتمّ رصد ما يزيج على مليون و700 زيارة لقاعات المعارض خلال فترة إقامته.