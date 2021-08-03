هل تقدم هيئة الكتاب إصدارات بطريقة برايل؟.. هيثم الحاج علي يجيب

تحرص الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، على تقديم مختلف الإصدارت والكتب الفكرية والأدبية لمختلف الفئات العمرية، فهل تقدم إصدارات مخصصة للمكفوفين مكتوبة بطريقة برايل؟.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، في تصريحات لـ «الوطن»، إن الهيئة ليس لديها إمكانية تقديم الكتب بطريقة برايل إلى الآن لأنها مرتفعة التكلفة، من جانب أنه لن يتمكن الكفيف من قراءته يجب أن يتعلم القراءة بطريقة برايل.

وأوضح «الحاج علي»: «لذلك أنا لي رأي في الكتب المقدمة لهذه الفئة، موضحا أن الكتب الصوتية تصل أسرع وبطريقة أفضل وبتكلفة أقل من طباعة كتب برايل، ولا يحتاج مستمع الكتاب الصوتي إلى تعلم القراءة، لذلك فالهيئة تفضل الأيسر، ولهذا وقعنا برتوكول مع شركة «ستوريتل» للكتب الصوتية خلال الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للكتاب أنه يجري حاليا العمل على تقفيل الدورة الاستثنائية الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ من أجل التجهيز للدورة المقبلة المقرر عقدها في موعدها الطبيعي في يناير 2022.

وتابع قائلا: «حيث بدأنا بعد انتهاء فعاليات المعرض في دراسة الإيجابيات والسلبيات للدورة الماضية، وسوف نصدر تقريرا بما توصلنا إليه عقب انتهاء العمل، في إطار التطوير المستمر لمعرض القاهرة الدولي، لخروجه بأفضل صورة عاما بعد عام».

وأقيمت الدورة الماضية تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 30 يونيو 2021 إلى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة»، وبمشاركة 1218 ناشرا وتوكيلا مصريا وأجنبيا من 25 دولة، وشهدت إطلاق المنصة الرقمية للمعرض والتي تم الحجز تذاكر الدخول مجانا، وحققت الدورة الـ52 نجاحا وإقبالا جماهيريا واسعا حيث شهدت الدورة مليوناً و700 ألف زائر.