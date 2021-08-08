توقيع عقد تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«إم جلوري» الإماراتية غدا

يشهد غداً المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين «وزارة الإنتاج الحربي» وشركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، وذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

يأتي هذا التوقيع في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية/ إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية، وذلك كسابقة أولى في مصر، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات» لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، والمساهمين في هذه الشركة هم «الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب»، وسيتم بموجب هذا التعاون المشترك إقامة مصنع لإنتاج سيارة بيك أب باسم «EM»، التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وذلك بموديلات وأنواع مختلفة، وهو ما يمثل خطوة مهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، نظراً لأن السيارة تعمل بالوقود المزدوج.

جدير بالذكر أنه سيتم غداً الكشف عن أول نموذج للسيارة البيك أب "EM" والكشف عن مواصفاتها وتجربتها أمام الحضور.