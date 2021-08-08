موعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021: رصد الدرجات الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، موعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 والذي بدأ في منتصف يوليو الماضي ومستمر حتى الآن بالمدينة التعليمية لأول مرة، مشيراً إلى أنّه تمّ الانتهاء من عدد كبير من المواد وخاصة للشعبة الأدبية، والتي انتهت الامتحانات يوم 29 يوليو الماضي، أي قبل الشعبة العلمية بحوالي 4 أيام، مؤكّداً أنَّه جار الانتهاء من تصحيح باقي المواد، مع نهاية الأسبوع الجاري، استعداداً لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ عملية التصحيح تمر بعده مراحل، بداية من استلام الأوراق من جميع المحافظات ونقلها للمدينة التعليمية حتي إعلان نتيجة الثانوية العامة، تبدأ من تجميع أوراق الإجابة (البابل شيت) ومراجعتها قبل تصحيحها إلكترونيا، وفرزها يدويًا لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة عن سؤال واحد، أو الورقة التي تم شطب أحد الإجابات بها أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها.

وتابع المصدر، أنَّه يتمّ تصحيح أوراق البابل شيت على الماسح الضوئي دون إزالة مكان اسم الطالب ورقم جلوسه كما كان يحدث كل عام، وهو ما لن يتيح لأي طالب الادعاء بأنّ ورقة إجاباته تبدلت مع زميله، ووضع ورقة البابل شيت بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، الذي يحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.

موعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.. الأسبوع المقبل بدء رصد الدرجات

وقال المصدر، أنه بداية من الأسبوع القادم ستبدا عملية رصد وتجميع درجات طلاب الثانوية العامة، ونسب النجاح بكل مادة ونسبة النجاح العامة ومقارنتها مع الأعوام السابقة، وتحديد أوائل الثانوية العامة 2021، استعداداً لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلانها في مؤتمر صحفي يعقد بوزارة التربية والتعليم.

فيما يخص الأوراق التي يتم تصحيحها يدوياً، قال المصدر، أن هناك حالات محدده يقوم فيها التصحيح يدوياً ، هو أن يقوم الطالب بأكثر من إجابة في سؤال واحد، أو يتم شطب أحد الإجابات واختيار إجابة أخري، أو أن يقوم الطالب بتمزيق الورقة فلا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها وتصحيحها.

وبالنسبة للطلاب الذين قاموا بحل الامتحانات بورق الاسئلة (البوكليت) وليس البابل شيت، قال المصدر، أنه لن يتمّ تصحيح ورقته، حتى لو كان أجاب على كل الأسئلة، وهناك شرط واحد فقط لتصحيحها، هو أن يتقدم الطالب بطلب إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لكي يحيله إلى الشؤون القانونية للحصول على فتوى تجيز وموافقة قانونية على تصحيح ورقة الأسئلة بدلًا من البابل شيت.