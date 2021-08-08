نتيجة الثانوية العامة 2021.. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة للطلاب بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021، قائلا: «لا تنزعجوا من الشائعات المتداولة، الوزارة تعمل لصالح أبنائها الطلاب، وأعمال التصحيح تتم بصورة إلكترونية دون أن يشوبها شائبة، كما أنّ الكثير من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد سواء الشعبة العلمية أو الأدبية»، موضحا أنّ الوزارة منعت تدخل العنصر البشري في أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، لمنع حدوث أي أخطاء، وكل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.

وزير التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 ستكون جيدة جدا

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 تعلن الأسبوع المقبل، والجميع داخل وزارة التربية والتعليم يعمل على قدم وساق لإنهاء أعمال التصحيح، موضحا أنّ نتيجة الثانوية العامة ستكون جيدة جدا، والوزارة نجحت العام الحالي في تطبيق نظام الأسئلة الجديدة في الثانوية العامة، للابتعاد عن الحفظ والتلقين، حيث اعتمدت أسئلة الشعبتين العلمية والأدبية على الفهم ونتاج التعلم.

شوقي: لا مساواة بين طالب مجتهد وآخر غشاش في نتيجة الثانوية العامة 2021

وأوضح وزير التعليم، أنّه لن يتم المساواة بين الطالب المجتهد والغشاش في نتيجة الثانوية العامة 2021، لافتا إلى أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، رصد نحو 234 حالة غش خلال سير امتحانات الثانوية العامة، و28 حالة غش، من خلال تداول أجزاء من الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونوه شوقي، بأنّ جائحة فيروس كورونا لن يكون لها أي تأثير في تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكدا أنّ امتحانات الثانوية العامة مرت بهدوء وسلام دون أي معوقات رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، موضحا أنّ الوزارة لم ترصد أي حالات كورونا بين الطلاب والقائمين على الامتحانات.