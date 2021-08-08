مشروعات بالملايين ومئات الأفدنة للاستثمار.. وزيرة التجارة تواصل جولتها بالصعيد

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن محافظة الأقصر تمتلك إمكانيات ومقومات كبيرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ ما يسهم في تنويع مصادر التنمية داخل المحافظة، لافتةً إلى أن هناك فرصا كبيرة للتوسع في الاستثمار الصناعي وإقامة العديد من المشروعات القائمة على الخامات والمنتجات المتوافرة بالمحافظة بشكل متوازٍ مع تنمية النشاط السياحي التي تتمتع بها الأقصر لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بمستثمري محافظة الأقصر، في اطار جولتها بعدد من محافظات الصعيد، التي شملت محافظتي قنا والأقصر، وشارك في اللقاء الذى نظمه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة، إن تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر يمثل أولوية هامة ضمن خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، منوهةً إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع وبصفة دورية مع كافة أجهزة الحكومة الخطط والإجراءات المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جامع: الأقصر لديها إمكانيات تؤهلها للدخول لمجال التصنيع الزراعي

وأشارت «جامع» إلى أن الأقصر لديها أيضا إمكانيات كبيرة ومتنوعة في قطاع الحاصلات الزراعية، وهو ما يؤهلها للدخول بقوة في مجال التصنيع الزراعي لهذه الحاصلات، لافتةً إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية سواء الحكومية مثل وزارتي التجارة والزراعة وغير الحكومية مثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لدفع وتنمية هذا القطاع وزيادة صادراته إلى مختلف الأسواق الخارجية.

واستمعت الوزيرة لبعض التحديات التى تواجه مستثمرى المحافظة وبصفة خاصة ما يتعلق باستكمال المرافق بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص وكذا مساعدة المستثمرين في تسويق منتجاتهم.

توجيهات بمساعدة مستثمري الأقصر

وفي هذا الإطار أعطت «جامع» توجيهات لمسئولى مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمساعدة كافة المستثمرين الراغبين في المشاركة في المعارض المحلية والخارجية من أبناء الأقصر، لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم في السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة تسعى جاهدة لتعظيم مواردها من خلال زيادة معدلات الاستثمار في العديد من القطاعات الإنتاجية، إلى جانب قطاع السياحة حيث تعد المحافظة احد اهم المحافظات السياحية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين المحافظة وكافة الوزارات؛ لمواجهة أي تحديات تواجه عملية الاستثمار بالمحافظة.

206 ملايين جنيه لمشروعات الكهرباء والصرف والاتصالات

كما أشار اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تنفذ خطة شاملة لتأهيل وترفيق منطقة البغدداى الصناعية، حيث تم توصيل المياه للمنطقة، وجار استكمال الكهرباء والصرف والاتصالات بتكلفة بلغت حتى الآن 206 ملايين جنيه، وسيتم ضخ 40 مليون جنيه خلال العام الجاري لاستكمال كافة المرافق بالمنطقة.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الهيئة بصدد دراسة مقترح مستثمري الأقصر بشأن تخصيص منطقة صناعية جديدة بمدينة أرمنت على مساحة تصل إلى 1011 فدانًا، وتحديد الأنشطة التي تتناسب مع المنطقة والفرص المتاحة امام المستثمرين.