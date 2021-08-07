وزيرة التجارة تتفقد 3 مصانع بمنطقة قفط الصناعية بقنا

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية للاستثمار في قطاع الصناعة مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري داخل السوقين المحلية والخارجية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة عدد من المصانع في إطار زيارتها لمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا، حيث رافقها خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزير، إن القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا، خاصة وأنه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع المنتج الوطني ومنحه الأفضلية في كافة المشروعات التي تنفذها الحكومة، ومن بينها مشروعات مبادرة «حياة كريمة» إلى جانب التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج لتقليل فاتورة الواردات، مشيرة في هذا الإطار إلى حرص الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة تعزز من تنافسية الصناعة المصرية وتوفر المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

هذا وقد تضمنت زيارة الوزيرة، تفقد مصنع «طائر الفنيق لدرفلة الحديد» المقام على مساحة 62 ألف متر مربع وبإجمالي استثمارات مصرية تبلغ 750 مليون جنيه، حيث يجرى حاليا إنهاء إجراءات تشغيل المصنع لبدء العملية الإنتاجية خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما تفقدت جامع شركة A.R.E جروب للطاقة المتجددة المتخصص في تصنيع الألواح والخلايا والسخانات الشمسية والزجاج الشمسي، بإجمالي استثمارات مصرية وعربية مشتركة تبلغ 203 مليون جنيه، وتصدر الشركة منتجات بنحو 12 مليون جنيه، وتوظف نحو 80 شخصا، وتضم 4 مصانع، منها 3 تم إنشاؤها وتشغيلها، وجارِ تجهيز المصنع الرابع الذي يقوم بتصنيع الخلايا من مرحلة «الويفر سيليكون» وهو المصنع الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

كما شملت جولة وزيرة التجارة والصناعة، تفقد مصنع المتحدة للغازات المتخصص في تعبئة أسطوانات الأكسجين، باستثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليون جنيه.