وزيرة التجارة تتفقد مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية في الأقصر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بضرورة التوسع في إقامة المجمعات الصناعة المتكاملة، وخاصةً تلك التي تخدم المشروعات الصغير والمتوسطة في كل محافظات الجمهورية في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق قاعدة صناعية واسعة للصناعات الصغيرة للتكامل والتشابك مع المصانع الكبرى لدعم سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة الأقصر والتي تفقدت خلالها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية، رافق الوزيرة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الأقصر والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى إنشاء 17 مجمع صناعي في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وبإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، مشيرةً إلى أن الوزارة حرصت على تقديم تيسيرات غير مسبوقة في المجمعات التي يتم طرحها أمام المستثمرين شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كل التكاليف المعيارية، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة إيجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، الأمر الذي لاقى استحسان العديد من المستثمرين المتقدمين للحصول على الوحدات الصناعية.

وأوضحت جامع أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الأنشطة المتنوعة «غذائي، هندسي، كيماوي، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء» بإجمالي تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه ويتيح نحو 5700 فرصة عمل، ويضم المجمع 206 وحدات منها 146 وحدة بمساحة 432 مترا مربعا للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 مترا مربعا، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي وتم تخصيص بعض الوحدات وجارٍ حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل، وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها.