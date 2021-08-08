ترشيح 300 من ذوي الهمم للعمل بالبنوك بعد اجتياز برنامج «إتاحة» بنجاح

أطلق المعهد المصرفي المصري «EBI»، الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، مبادرة «إتاحة» لتكون بمثابة همزة وصل بين ذوي الهمم من الباحثين عن فرص عمل، والقطاع المصرفي. ومن خلال هذه المبادرة، وبعد استيفاء المتقدمين لشروط التسجيل واجتياز مراحل التقييم، يجري إلحاق المتقدمين ببرنامج تدريبي بالمعهد المصرفي، لتعزيز المهارات التي يتطلبها العمل الوظيفي، وبعد الانتهاء من حضور البرنامج التدريبي، يجري جمع بيانات المتدربين وإتاحتها للقائمين على إدارات الموارد البشرية في القطاع المصرفي المصري، للاستعانة بهم في فرص التوظيف المحتملة، وفقا لشروط التعيين المتبعة بكل بنك.

ومنذ إطلاق المبادرة في مايو 2021، تقدم للتسجيل 871 مرشحا من ذوي الهمم، وتقدم للتقييم 434 مرشحا. وبعد اجتياز المرشحين لمراحل التقييم بنجاح، جرى إلحاقهم ببرنامج تدريبي بالمعهد لتنمية مهاراتهم. وحتى الآن، انتهى أكثر من 300 مرشح من جميع مراحل المبادرة، وجرت إتاحة بياناتهم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، وجار انتهاء باقي المرشحين من حضور البرنامج التدريبي، تمهيداً لإدراج بياناتهم على منصة «إتاحة».

وقال عبدالعزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: «نحن حريصون في المعهد على المساهمة في دعم وتطوير رأس المال البشري من ذوي الهمم، والمساهمة في دمجهم بالقطاع المصرفي لتعزيز الشمول الاجتماعي والتنوع في بيئة العمل وبناء جسور التواصل بين الكوادر الشابة من ذوي الهمم والقطاع المصرفي».

وأضاف «نصير» أن هذه المبادرة تأتي استكمالا لجهود المعهد المستمرة لدعم الشباب من خلال مبادراته المختلفة مثل برنامج التدريب من أجل التوظيف الذي يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي متخصص لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب، فضلاً عن أنشطة المعهد في دعم رواد الأعمال والتثقيف المالي.

جدير بالذكر، أن المعهد المصرفي المصري «EBI» أطلق في عام 2020، مبادرة «بصيرة» التي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات البصرية في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في المراحل التعليمية المختلفة.