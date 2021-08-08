صور المتهمين الثلاثة في جريمة قتل «فتاة مول كفر الدوار»

حصلت «الوطن» على صور مرتكبي جريمة قتل نجلاء نعمة الله، ضحية الغدر بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التي لقيت مصرعها الثلاثاء الماضي، داخل عيادة طبيب عيون بمول شهير في كفر الدوار.

بداية الواقعة ترجع إلى تلقي العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بلاغًا بالعثور على فتاة عشرينية مقتولة داخل عيادة طبيب عيون بمول في كفر الدوار، وانتقل انتقل على الفور ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد المسيري، رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، إلى مكان الحادث، وتبين أن الضحية تُدعى نجلاء نعمة الله بدوي، 25 سنة، تعمل مساعدة بعيادة طبيب العيون المشار إليها.

وقبل مرور 48 ساعة على ارتكاب الجريمة، تمكن ضباط المباحث من حل لغز مقتل «نجلاء»، وألقوا القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأحال ضباط المباحث أوراق القضية والمتهمين إلى نيابة كفر الدوار العامة، لمباشرة التحقيقات واستجواب المتهمين.

وفي فجر اليوم الأحد، اقتادت النيابة العامة بكفر الدوار، المتهمين لموقع الحادث لتمثيل جريمتهم البشعة، ومثلّت «نورهان» قاتلة «نجلاء» أحداث الجريمة، بداية من لقائها مع الضحية، حتى وصول شريكيها ومغافلتها والإجهاز عليها وقتلها.

ولفتت مصادر إلى أن المتهمين قاموا بتمثيل الواقعة بنفس الجرأة التي نفذوا بها جريمتهم، فيما ظهر الندم واضحًا عليهم في أوقات معينة خلال تواجدهم بعيادة الطبيب «مسرح الجريمة».