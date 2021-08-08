استغرقت 3 ساعات.. استئصال ورم نادر من رقبة سيدة بمركز أورام طنطا

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا، في استئصال ورم ضخم بالغدة الدرقية ومنتشر بالغدد الليمفاوية في الرقبة، لمريضة تبلغ من العمر 43 عاما.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد عبد العال، استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد حجازي، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور وليد عبد الحكيم، استشاري التخدير، إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى.

من جانبة قال الدكتور محمد عبد العال، رئيس الفريق الطبي، إن المريضة كانت تعاني من تضخم كبير بمنطقة الرقبة، وبإجراء التحاليل والأشعة تبين وجود ورم ضخم بالغدة الدرقيقة والغدد الليمفاوية بحجم 3X9 سم.

وأضاف رئيس الفريق الطبي المعالج، أنه تم إجراء عملية جراحية استغرقت ما يقرب من 3 ساعات، تم خلالها عمل استئصال كامل للورم، مع تسليك الشرايين والأوردة بالرقبة والعصب الحائر، وبعدها تم وضع المريضة بالعناية المركزة بالمركز، الى أن تحسنت حالتها الصحية وخرجت.

من جانبه قال الدكتور إسلام صبري، مدير مركز أورام طنطا، إن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعي للجسم، لأن الورم عبارة عن تشوه في الخلايا وينتج عنه تشوه في الأنسجة.

وأشار مدير مركز أورام طنطا، أنه في الطبيعى نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.