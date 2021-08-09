حظك اليوم برج السرطان الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن شخصية مولود برج السرطان الثقة العالية بالنفس، والتي يمكن أن تؤدي إلى شحن الطرف المقابل له بالطاقة السلبية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال واليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.