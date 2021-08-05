حظك اليوم برج السرطان الخميس 5-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان لا يفضل السفر والانتقال من مكان لآخر، ولا يفعل ذلك إلا للضرورة، ومن أبرز صفات هذا البرج الشجاعة والقوة، وخيالهم الواسع، ولديهم الكثير من الأصدقاء، وهم أشخاص عاطفيّون.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان 5-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على إثبات وجودك، وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم برج السرطان 5-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل التألق والسحر والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.