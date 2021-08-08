حظك اليوم برج السرطان الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج السرطان بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، كما أنّه شخصية رومانسية جدًا، ومرهف الحسّ.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

يتنافر القمر الجديد مع زحل في منزل المال، وعليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

ينصحك الفلك بالحذر والتكتم في إدارتك لعلاقاتك ولشؤونك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.