حظك اليوم برج السرطان السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يعشق العائلة والأصدقاء، وأبرز مميزاته الحنان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الثاني.. عليك بتنظيم أفكارك ونفقاتك، ولا تتخذ قرارا غير مدروس ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

فينوس بمنزل العلاقات تمدك بالطاقة العاطفية المشتعلة، وقد تجد سعادتك في الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.