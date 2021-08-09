حظك اليوم برج الأسد الاثنين 9-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج الأسد أنّها عاطفية وتثق بنفسها كثيرًا، كما أنّها تعشق الحياة. وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر وعطارد والشمس في برجك ويمنحك ذلك إصرارا وثقة وقدرة على الإقناع.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

اجتماع الشمس والقمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.