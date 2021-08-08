حظك اليوم برج الأسد الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يحب أن يفرض رأيه وسيطرته على الآخرين، ولديه شخصية قوية وقيادية في حياته الشخصية والمهنية، كما أنه يمتلك شخصية متجددة، ويكره الروتين، كما أنه لديهم ثقة كبيرة بالنفس.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 8-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد 8-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر الجديد اليوم في برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.