حظك اليوم برج الأسد الجمعة 6-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الأسد أصحاب شخصية متجددة، ويكرهون الروتين، كما أنه لديهم ثقة كبيرة بالنفس، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء، وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

اليوم قد تميل للعزلة قليلا.. ينفعك ذلك، ومن المهم أن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جنيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.