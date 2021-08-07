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حظك اليوم برج الأسد السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:02 ص | السبت 07 أغسطس 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية وقيادية في حياته الشخصية والمهنية، كما أنه يمتلك شخصية متجددة، ويكره الروتين، كما أنه لديهم ثقة كبيرة بالنفس، ويحب أن يفرض رأيه وسيطرته على الآخرين.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 7-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الأسد 7-8-2021 على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع، وتحصل على الإعجاب بسهولة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

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