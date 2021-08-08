«المحاسبين» يوقع مذكرة تفاهم مع مركز التطوير المهني للغرفة الأمريكية

وقع معهد المحاسبين الإداريين (IMA) مذكرة تفاهم مع مركز التدريب والتطوير المهني التابع لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، لتقديم فرصة الالتحاق ببرنامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) لأعضاء الغرفة.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين العاملين في مجالات المحاسبة والمالية في مصر من تنمية مهاراتهم وتعزيز تميزهم المهني.

ويقدم مركز التدريب والتطوير المهني التابع لغرفة التجارة الأمريكية في مصر لكل أعضائها ومجتمع الأعمال فرص التعليم والتدريب المهني.

وفي ضوء مذكرة التفاهم، سيواصل المركز تنظيم الدورات وتوفير المواد التعليمية المخصصة للراغبين بالحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد، بما يمثل امتداداً لجهوده المبذولة على مدار سنوات عديدة.

وفي هذا السياق، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): «يحرص العاملون في مجالات المالية والمحاسبة في كل أنحاء العالم على تحويل بيانات الأعمال إلى رؤى قيّمة تمكن مؤسساتهم من اغتنام الفرص غير المستغلة والمضي قدماً في عملياتها بأسلوب أكثر كفاءة، وستمكننا هذه الشراكة من قطع أشواط طويلة لتعزيز فرص التعليم والتدريب المهني وإتاحتها لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر وطلاب الجامعات ومجتمع الأعمال بشكل عام، ولا شك أن برنامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد سيمكن المشاركين من تطوير منظور استراتيجي مختلف لسبل مواكبة متطلبات بيئة الأعمال الديناميكية وسريعة التغير، والتي تؤثر بصورة مباشرة على كل المؤسسات المصرية والأمريكية في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي يعد ركيزة رئيسية لرؤيتنا كمؤسسة تكرّس جهودها لجسر الفجوة في المهارات حول العالم».

من جهته، قال وليد خضير، مدير عام مركز التدريب والتطوير المهني التابع لغرفة التجارة الأمريكية في مصر: «يتطلب تطوير مؤسسات ومسارات وظيفية ناجحة امتلاك القدرة على فهم مشهد الأعمال بدقة والتأقلم مع تعقيداته الكبيرة. وقد أثبت مركز التدريب والتطوير المهني التابع لغرفة التجارة الأمريكية في مصر مكانته الهامة كمورد قيّم لكل من أصحاب العمل والباحثين عن الفرص الوظيفية في جميع أنحاء المنطقة. وبهذا ستمكننا الشراكة مع معهد المحاسبين الإداريين من تنويع محفظة خدماتنا المقدمة لمجتمع الأعمال على نطاق واسع، علاوة على تعزيز الأسس الداعمة للشراكات الطويلة التي تجمع مختلف الأطراف المعنية في ميادين التجارة والأعمال».

ويعد برنامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد من معهد المحاسبين الإداريين مقياساً متقدماً للمحاسبين والخبراء الماليين في مجال الأعمال، ويغطي مجموعة واسعة من المعارف والمهارات الاستثنائية التي تشمل التخطيط المالي والأداء والتحليلات والإدارة المالية الاستراتيجية. وتعتبر شهادة المحاسب الإداري المعتمد ضرورية للعاملين في مجالات المالية والمحاسبة من كافة المستويات، بدءاً من التنفيذيين الشباب الذين يتطلعون للارتقاء بمسيرتهم المهنية وصولاً إلى صانعي القرار المتمرسين الذين يطمحون إلى صقل مهاراتهم في تحليل البيانات والحصول على شهادة مهنية متقدمة.-انتهى-