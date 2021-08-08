لماذا لم تنضم للأزهر؟.. حوار بين القاضي ومحمد حسان خلال إدلائه بشهادته

أكد الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، أنه يحترم الأزهر ويقدره، وأن له الشرف أن يقف على بابه للانتساب إليه، طالبا من القاضي، الذي ينظر قضية «داعش إمبابة» أن يساعده في ذلك، ردا على سؤال من رئيس المحكمة حول سبب عدم انتسابه للأزهر الشريف.

قضية داعش إمبابة

وأدلى اليوم الشيخ محمد حسان بشهادته في قضية «داعش إمبابة»، التي سبق وأدلى فيها من قبل الشيخ محمد حسين يعقوب، بشهادته، بناء على طلب الدفاع وقرار المحكمة.

الشيخ محمد حسان

وأثناء الإدلاء بشهادته دار الحوار التالي بين القاضي وحسان كالتالي:

- قال رئيس المحكمة: بعتبرك خسارة، لازم يكون لك مجال ووجود، لماذا لم تنتسب للأزهر ولماذا لم تحصل على إجازة علمية.

محمد حسان: أنا مستعد الآن افتح لي الطريق.

القاضي: الطريق مفتوح اذهب إلى الأزهر وقف على بابه ولك الشرف.

الأزهر الشريف

محمد حسان: أنا أحب الأزهر وأقدره وأحترمه، وأقول لك لله، والله ما جلست بمجلس يوما ما، ودخل عليّ عالم من علماء الأزهر إلا وأجلسته مكاني، وقلت لهم ما أجلسنا ها هنا إلا حينما افتقدنا وجود أحدكم.

القاضي: الأزهر أبوابه مفتوحة وأرى أن هناك علماء يرون أنفسهم أكبر من الأزهر لأنه منارة أراد الله لها أن تبقى أبد الدهر، فأنا أنصحك أن تطلب منهم بكل تواضع.

محمد حسان: ساعدني على هذا.

ثم انتقل القاضي للسؤال عن موضوع آخر في سياق الحديث عن الأزهر الشريف قائلا: من هم الأشاعرة؟

ورد الشيخ محمد حسان قائلا إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وأبو حسن الأشعري إمام من أئمة أهل السنة.