لغة جسد محمد حسان في شهادته أمام المحكمة: يراوغ وغير واضح

على كرسي خشبي يتوسط قاعة المحكمة، من خلفه الحضور ومن أمامه منصة هيئة المحكمة، ظهر الشيخ محمد حسان داخل مقر محاكمة المتهمين من عناصر «داعش» الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة» لسماع شهادته في القضية، ليفجر مفاجآت بتصريحاته التي تبرأ خلالها من فكر تنظيم داعش الإرهابي بقوله، «داعش رأس الخوارج.. وفكرهم منحرف ويخالف الإسلام».

المراوغة وعدم الوضوح في الإدلاء بالشهادة

ونفى حسان، خلال شهادته أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مأمورية طرة اليوم بقضية «خلية داعش إمبابة»، أن تكون أفكاره أو خطبه أو الدروس الدينية التي يلقيها أو يشرف عليها، ذات صلة أو تشجع على الفكر الدموي.

لغة جسد «حسان» تابعها المتخصصون بطريقة مختلفة، حيث عكست الكثير من الدلائل، أولها اتباعه الموقف الدفاعي عن نفسه بشكل متكرر، والاعتماد على الأسلوب الوجداني من خلال استخدامه كلمة «دعني أحدثك»، وهو ما وصفته الدكتورة رغداء السعيد خبيرة العلاقات الإنسانية ولغة الجسد، محاولة للمراوغة أو «التمويه».

وتابعت السعيد في حديثها لـ«الوطن» حول تحليل لغة جسد محمد حسان، بقولها إنه اعتمد على عدم الإجابة المباشرة في كثير من الأسئلة التي وجهها له القاضي، «لما سأله عن تنظيم القاعدة قاله إن في تنظيم قاعدة في العراق وفي أفغانستان» واعتمد على المراوغة في باقي الأسئلة.

إصبع السبابة للتأثير على القاضي

وأشارت خبير لغة الجسد إلى تكرار استخدام «حان» لإصبع السبابة معظم الوقت لتوجيه الكلام وهو أسلوب الجماعة في اقناع الناس في الخطب الخاصة بهم «استخدم إصبع السبابة بالأمر المباشر رايح جاي واستخدمه بالميل كنوع من الإقناع والتأثير على القاضي زي ما الجماعة متعودة في الإقناع».

استخدام آيات وتعاليم الدين لتبرير أفعاله

استخدام الآيات والعبارات الدينية «وقد أمرنا الله والرسول» بشكل متكرر خلال الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وصفته السعيد بأنه إطار لتبرير كل أفعاله التي ارتكبها تحت مظلة الدين، «ده أسلوب الجماعة المتعارف عليه تبرير أفعالهم بالدين»، بحسب تعبيرها.