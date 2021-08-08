حاولوا إنقاذ الأم فاشتعلت بهم النار.. إصابة 3 من أسرة واحدة بالدقهلية

أصيب 3 من أسرة واحدة «ترزي وزوجته وابنتهما»، في محافظة الدقهلية، بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والذراعين نتيجة تسريب للغاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء إعداد الطعام مما أدى إلى اشتعال النيران في منزلهم ببندر نبروه، وأمسكت النار بملابس الأم، وحال قيام الزوج والابنة بإخماد النيران حدثت إصابتهما، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى إخطار قسم الأدلة الجنائية بالحريق، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراء القانوني.

ورود بلاغ بإصابة 3 من أسرة واحدة بحروق من الدرجة الثانية

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة نبروه، من مستشفى نبروه المركزي بوصول كل من: «محمد السعيد المتولي، 55 سنة، ترزي، وزوجته سمية رجب العراقي، 45 سنة، ربة منزل، وابنتيهما أماني محمد السعيد، 17 سنة، طالبة»، يقيمون ببندر نبروه مصابين بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والوجه، ادعاء حادث عارض.

الأم: تسريب غاز السبب في الحريق

انتقل ضباط وحدة مباحث نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤالهم قرروا، في محضر الشرطة، أنه حال قيام الأم بإعداد الطعام بمطبخ الشقة سكنهم حدث تسرب للغاز من أسطوانة البوتاجاز، ما أدى إلى اشتعال النيران وأمسكت بملابسها وحال قيام الزوج والإبنة بإخماد النيران حدثت إصابتهما ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، وأضافوا بعدم حدوث تلفيات بالشقة.

جرى إخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وعمل تقرير عن أسباب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4037 لسنة 2021 إداري مركز نبروه، وجاري العرض على النيابة العامة.