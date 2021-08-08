مصرع نقاش وإصابة زميله سقطت بهما سقالة مدرسة خاصة بالدقهلية

لقي نقاش مصرعه، وأصيب زميله، في محافظة الدقهلية، إثر قيامهما بأعمال النقاشة بالطابق الثالث بمدرسة خاصة ببندر دكرنس «تحت الإنشاء»، حيث وقفا أعلى السقالة لكنها سقطت بهما أرضًا، ما أدى إلى إصابتهما، والتي تسببت في مصرع أحدهما عقب نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وإصابة الآخر وتلقي العلاج اللازم بمستشفى دكرنس العام.

ولم يتهم المصاب أحدًا بالتسبب في ذلك، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

وصول مصابين اثنين لمستشفى دكرنس لسقوط سقالة بهما

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول كل من رامي عبده حلمي صالح، 20 سنة، نقاش، ومقيم منطقة «ميت الحلوج» بندر دكرنس، مصابًا بكسر مضاعف وبالذراع الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم إبراهيم الباز، 45 سنة، نقاش، ومقيم ببندر بنى عبيد، مصابًا باشتباه كسر بالذراع والفخذ الأيمن واشتباه استرواح هوائي وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتوفى بعد ذلك، ادعاء سقوط من علو.

وانتقل ضباط مركز دكرنس إلي المستشفى، وبالفحص وسؤال المصاب الأول، في محضر الشرطة، قرر بأنه حال قيامه والثاني بأعمال النقاشة بالطابق الثالث بمدرسة النحاس الخاصة ببندر دكرنس «تحت الإنشاء» ووقوفهما أعلى السقالة سقطت بهما أرضًا، ما أدى إلى إصابتهما، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال المقاول المسؤول عماد عطية السيد محمد، ومقيم في منطقة «ميت مجاهد» بندر دكرنس، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون.

ونعى أهالي بني عبيد المتوفى محمد إبراهيم إبراهيم الباز، وأدوا صلاة الجنازة علية من ساحة إبراهيم صالح بمقابر بني عبيد، وأطلقوا عليه «شهيد لقمة العيش».

وحرر عن ذلك المحضر رقم 104 لسنة 2021 عوارض مركز دكرنس، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.