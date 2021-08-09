بالأرقام.. القاهرة تضع التعليم على رأس أولوياتها

تواصل أجهزة محافظة القاهرة العمل على تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة المشكلات التعليمية، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة التعليم، حيث تواجه المحافظة خلال السنوات الماضية عدة مشكلات أبرزها الافتقار للتكنولوجيا الحديثة، والتسرب من التعليم، وعدد المدارس المحدود، والكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، وتردي الأبنية التعليمية.

وتضع محافظة القاهرة قضية التعليم والمعرفة على رأس أولوياتها ضمن خطة الدولة لبناء الإنسان وتشكيل قدراته وتطوير إمكانياته لاستيعاب ومواكبة آليات عصر التكنولجيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم من خلال رؤية مصر 2030، والعمل على دعم المنشآت التعليمية والحد من الكثافات الطلابية، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسية، مع توفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والعمل على تطوير المناهج والكتاب المدرسي ونظم الامتحانات والتقويم، فضلا عن تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة من ابتدائى وإعدادى وثانوى ورياض الأطفال، ودعم الأنشطة التربوية ودعم مدارس الدمج لذوي الإعاقة والمتفوقين ، بالإضافة الى دعم عملية محو الأمية.

وقد حظيت محافظة القاهرة بنصيب كبير وعظيم في خطة الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، حيث رصدت «الوطن» المجهودات التى بذلتها القاهرة خلال السنوات الماضية للارتقاء بمنظومة التعليم والحد من المشكلات القائمة ومنها،

- إنشاء 48 مدرسة جديدة بمحافظة القاهرة بإجمالي تكلفة 683,546,438 مليون جنيه.

- التوسع فى 122 من أبنية المدارس بمحافظة القاهرة بإجمالي تكلفة 608,883,288 مليون جنيه.

- التعلية في عدد 16 من أبنية المدارس بمحافظة القاهرة بإجمالي تكلفة 21,143,152 مليون جنيه.

- القيام بأعمال تطوير 3 أبنية مدارس بمحافظة القاهرة بإجمالي تكلفة 19,440,000 مليون جنيه.

- إحلال جزئي في تطوير 6 مبانى مدرسية بمحافظة القاهرة بإجمالي تكلفة 38,853,333 مليون جنيه.

- تطوير 4 من أبنية المدارس بمحافظة القاهرة بإجمالي تكلفة 17,325,815 مليون جنيه، وذلك فى إطار مجهودات المحافظة لمواجهة التكدس الطلابى داخل الفصول.