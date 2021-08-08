أشرف زكي ناعيا دلال عبد العزيز : «مكنتش بقدر ألحقها في الخير»

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، قائلًا: «لن أتحدث عنها كفنانة، فجمهورها وعشاقها يستطيعون الحديث عن أعمالها الفنية العظيمة، لكنني سأتحدث عنها كإنسانة محبة للخير والجمال والحب، كانت تحب الناس كلها».

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في عزاء الفنانة دلال عبدالعزيز، أن الراحلة عندما كانت تعلم بأن أحدًا أصيب بوعكة صحية، كانت تحرص على دعمه والوقوف معه في محنته حتى لو لم تربطه أي علاقة به: «مسابتش مناسبة أو حدث إلا لما كانت أول واحدة سباقة، مكنتش بقدر ألحقها، ربنا يرحمها ويصبرها جميعا ويصبر أسرتها لأن المصاب كبير».

وأدى المشيعو صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، اليوم، إذ أمّ المصلين الدكتور أسامة الأزهري، بحضور عدد من الفنانين، بينهم دينا الشربيني، ​نهال عنبر، درة برفقة زوجها، وتوافد عدد من النجوم إلى مسجد المشير، لحضور صلاة الجنازة مثل شيرين، إلهام شاهين.