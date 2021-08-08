أحمد زاهر وبناته ورامي إمام يشاركون في جنازة دلال عبدالعزيز

وصل الفنان أحمد زاهر وبناته، والفنانون أحمد سعد، رامي إمام، سليم سحاب، أشرف عبدالباقي، شريف منير، دينا الشربيني، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، ومحمود الليثي، إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ووصلت مجموعة كبيرة من النجوم إلى المسجد للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الراحلة، وبينهم نهال عنبر، درة برفقة زوجها، سمير صبري، سوزان نجم الدين، شيرين، إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي.

ومنعت أسرة الفنان سمير غانم وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث توجد إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.