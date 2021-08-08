رئيس إيران يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المحلي

تلقى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني «كوف ايران بركت» المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة «إرنا»، أعرب رئيسي عن تقديره لجهود الكوادر العلاجية في البلاد، وتضحياتهم الدؤوبة لحماية المواطنين من فتك الجائحة، مجددا التأكيد على تسخير كافة الطاقات لتسريع وتيرة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل البلاد وإنجازها قبل حلول الخريف.

وأكد رئيسي على أن إيران تعول على اللقاحات المحلية أولا، كما سيتم شراء النسخ الخارجية من هذه اللقاحات لسد حاجة البلاد وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وتلقى في وقت سابق المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي والقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اللقاح ذاته.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، حيث سجلت، اليوم الأحد، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، منذ تفشي الوباء في البلد، بعد تسجيلها 524 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن رقم قياسي لضحايا كورونا بلغ نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و542 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيانات الرسمية، اليوم الأحد، فإنه تم تسجيل 39619 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 4.158.729 ، من ضمنهم 6462 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

كما تم تسجيل 542 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 94015 حالة وفاة.