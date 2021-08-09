دلال عبد العزيز الطالبة في أكاديمية الفنون.. ضحى عاصي تروي الكواليس

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت أمس الأول السبت، إلى جانب عملها الفني، داومت على دراسة مجالات علمية مختلفة من أبرزها كلية الزراعة، وكذلك والإعلام وكلية الآداب وغيرها، دخلت مجال التمثيل في 1977، إلا أنها أصرت على الدراسة أيضا في أكاديمية الفنون بالهرم.

دلال عبد العزيز طالبة في أكاديمية الفنون

وتروي الكاتبة والنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، كواليس دراسة دلال عبدالعزيز في أكاديمية الفنون قائلة: «فى سنة 2005 قررت أعمل دبلومة فى أكاديمية الفنون، وقتها لقيت الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز زميلتى فى الدفعة، طبعا استغربت جدا وفى البداية سألت نفسي إيه اللى يخلى فنانة بشهرة ووضع دلال عبد العزيز تقرر تدرس».

وتابعت «عاصي» عبر «فيس بوك»: «الغريب إن دلال كانت بتحضر كل المحاضرات وبتذاكر وكمان أيام الامتحانات نقعد نكلم بعض على التليفون ونراجع النقط المهمة وفى الامتحان لما نتزنق نبص لبعض وحاجات تانية كتير كانت بتعملها بتلقائية وبساطة زى بساطة روحها».

ورحلت الفنانة دلال عبد العزيز يوم السبت الماضي، بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأقيمت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة أمس في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل، ونالت العديد من الشهادات الأخرى، مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفنانة الراحلة قائلة أن "الراحلة تميزت باسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة فى وجدان الجمهور" وأوفدت "عبدالدايم" الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، في عزاء الفنانة الراحلة.

وكانت بداية دلال عبد العزيز الفنية عام 1977، في مسلسل «بنت الأيام» من إخراج الراحل نور الدمرداش.

وشاركت دلال عبدالعزيز في حوالي 200 عملا فنيا في السينما والمسرح والتليفزيون، ومنها «الناس في كفر عسكر»، و«يارب ولد»، «النوم في العسل»، و«فلانتينو»، و«ليالي الحلمية»، و«سابع جار»، وكان آخر أعمالها الفنية «ملوك الجدعنة» الذي تم تقديمه في رمضان 2021.